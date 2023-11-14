نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يقترب من تعيين خليفة نونو سانتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أصبح المرشح الأول لخلافة البرتغالي نونو سبيريتو سانتو في تدريب اتحاد جدة السعودي، حيث من المتوقع أن يعلن الاتحاد عن تعاقده جاياردو في الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة الاتحاد تسابق الزمن من أجل إتمام الصفقة بأقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمدير الفني القدوم إلى جدة والشروع في عمله، حيث تريد استغلال فترة التوقف الدولي الحالي حتى يتعرف إلى الأجواء داخل النادي قبل قيادة الفريق أمام الاتفاق في 24 نوفمبر الحالي في الدوري السعودي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الاتحاد كانوا في اتصالات مع المدير الفني البرتغالي جولين لوبيتيجي وعرضوا عليه فكرة تدريب الفريق لكنه رفض ذلك واعتذر مرجعًا السبب إلى عدم رغبته في قيادة فريق بعد أشهر من انطلاق الموسم ليحول بعدها النادي اتصالاته إلى جاياردو البالغ من العمر 47 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سبق لجاياردو أن درب ريفر بليت في 8 مواسم متتالية قبل أن يرحل عنه في العام الماضي، حيث حقق معه لقب الدوري الأرجنتيني موسم 2020-2021 بالإضافة إلى لقب كأس كوبا ليبرتادوريس في عامي 2015 و2018.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جاياردو خاض تجربة قصيرة في السعودية عندنا قاد فريقًا مكونًا من نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتحاد الفائز في الجولة الماضية على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 13 جولة برصيد 24 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن صاحب الصدارة الهلال.