نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. أوسوريو يطلب مهلة للتفكير.. والإدارة تُصعد عناصر من الناشئين.. والأهلي يُعلن موعد الزيارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

جلسة جمعت بين إدارة الزمالك مع أوسوريو



أعلن الزمالك نتائج الجلسة المطولة التي عقدها أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.



وعرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني السابق للفريق جدولة مستحقاته في النادي خلال تواجده في مهمة الإدارة الفنية للفريق، ورد أسوريو بتقديم طلب لمنحه مهلة للتفكير فيما تم عرضه عليه أثناء الجلسة.



وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن النادي يرغب في إنهاء هذا الملف بشكل لائق مع أوسوريو، مؤكدًا احترام النادي له وشكره على ما قدمه مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

الزمالك يقرر تصعيد عناصر من قطاع الناشئين

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتصعيد بعض العناصر للاستفادة من خدماتهم ومن بينهم محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، لوذلك بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يلعب محمد صلاح في المركز هجومي ويتم تصعيده دائمًا مع الفريق الأول، في حين يلعب أيمن الجزار في مركز الظهير الأيمن.



تأجيل زيارة مجلس إدارة الأهلي لمقر الزمالك بسبب حالة العامري فاروق

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل فكرة زيارة مقر نادي الزمالك، ليوم الخميس المقبل، بعد الإطمئنان على الحالة الصحية التي يعاني منها العامري فاروق عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب، في زيارة مقر نادي الزمالك، من أجل تهنئة المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية للفارس الأبيض.

حيث كان قد تعرض العامري فاروق لوعكة صحية مفاجئة، ويعاني من جلطة في المخ مما تسبب في دخوله في غيبوبة داخل أحد المستشفيات، ولازالت حالته الصحية غير مستقرة.



مجلس الزمالك يزيل لافتة نادي القرن الحقيقي

أزال مجلس إدارة نادي الزمالك، لافتة نادي القرن التي كانت فتيل اشتعال أزمة بين إدارة الأبيض السابقة مع النادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، قد علق لافتة تعلن أنه نادي القرن الحقيقي بقارة إفريقيا.