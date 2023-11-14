نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم مصير فيليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولين داخل برشلونة طمأنوا نجم الفريق البرتغالي جواو فيليكس بشأن مستقبله في ظل تراجع مستواه مع الفريق مؤخرًا على الرغم من بدايته الجيدة في بداية الموسم الحالي.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن فيليكس المُعار إلى برشلونة انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أتلتيكو مدريد وسرعان ما تمكن فيليكس من فرض نفسه كعنصر مهم في تشكيلة برشلونة تحت قيادة الإسباني تشافي هيرنانديز.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيليكس عانى في تسجيل الأهداف في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وإحصائيًا اكتفى فيليكس البالغ من العمر 23 عامًا بتسجيل هدف واحد في 9 مباريات خاضها مع النادي الكتالوني في الليجا حتى الآن.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة طمأن فيليكس وأكد له أن القرار بشأن مُستقبله سيتم اتخاذه في منتصف عام 2024 أي قبيل نهاية فترة إعارته بقليل.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هُناك اعتقاد في برشلونة بأن فيليكس سيُحسّن مستواه وأرقامه عندما يتحسّن الفريق ككل، حيث أعرب برش عن رضاه من احترافيته وأدائه في مباراة شاختار الماضية في دوري أبطال أوروبا على الرغم من الهزيمة حيث كان هو المهاجم الأكثر نشاطًا عندما شارك بديلًا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيليكس يدفع ثمن الظرف السيئ الذي يمر به برشلونة خاصة على صعيد المستوى الهجومي، حيث لا يحصل على كرات مناسبة ولا يستطيع تحقيق التفوق داخل منطقة الجزاء ولا يبدو النحم البرتغالي مرتاح كما كان في بداية الموسم عندما كان نشيطًا للغاية ويصنع الفرص.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فيليكس مُتعدد الاستخدامات يأمل أن يعيد بعث مشواره والعودة للتألق في مسيرته الواعدة تحت قيادة المدير الفني تشافي لا سيما أنه حقق حلمه باللعب في برشلونة.