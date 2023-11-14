هاري كين: أتمني اللعب بجوار ميسي.. ورونالدو لا يُصدق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاري كين، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب إنجلترا، أنه يتمني اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

هاري كين أريد اللعب بجوار ميسي

وقال هاري كين في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "ESPN"،:" أتمني اللعب إلى جانب ميسي، فهو يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف:" أريد السير على خطي ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأكمل نجم البايرن:" ميسي ورونالدو وضعا معايير بجانب بعض اللاعبين الآخرين، وهذا يحفزني بشكل كبير للاستمرارية في ملاعب كرة القدم".

الجدير بالذكر، أن هاري كين يقدم مستويات رائعة رفقة العملاق البافاري، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفًا سجلهم في 11 مباراة.