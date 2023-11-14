ماذا قال نجم ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن رأيه بشأن تعاقد الملكي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

رودريجو: سأتعاقد مع مبابي لو كنت رئيسًا لريال مدريد

وقال نجم الريال في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، أنه لو كان الأمر بيده لتعاقد مع مبابي لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا بكل تأكيد.

وأوضح:" دون شك سأتعاقد مع مبابي لو كنت رئيسًا لريال مدريد، لكن الأمر بالطبع ليس بيدي".

وأضاف:" أتمني دائمًا اللعب بجانب أفضل اللاعبين في العالم، وهذا هو الحال في ريال مدريد، الكل يتمني ذلك".