الزمالك: نؤسس لعمل جماعي منظم في مرحلة جديدة للنادي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب السادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

و حرص مجلس الإدارة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة والترحيب بهم والاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

وأكد مجلس الزمالك للسادة المرشحين في الانتخابات الأخيرة ضرورة الاستفادة منهم فى المرحلة المقبلة لصالح نادي الزمالك، مشددا على أن النادي يستوعب جميع أبنائه الذين يتطلعون لخدمة القلعة البيضاء.

وكانت الجلسة مثمرة واستمع المجلس لجميع أفكار السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة، وتم الاتفاق على وجود بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة من تلك الأفكار على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

و شهدت الجلسة حضور الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوة أمين الصندوق وأحمد سليمان وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء المجلس.