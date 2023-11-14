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أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات الأربعاء في دوري القسم الثاني (ب)

تنطلق اليوم الاربعاء الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الخامسة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني، بإقامة 9 مباريات قوية ومثيرة.

المجموعة الخامسة

1- بنى عبيد مع المنصورة

يستضيف نادي بنى عبيد لقاء القمة بين فريق بنى عبيد صاحب المركز الثالث بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 7 نقاط مع فريق المنصورة متصدر المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز بنى عبيد على كفر الشيخ، كما فاز فريق المنصورة على فريق مركز شباب تلا.

2- بايونيرز مع شباب القزازين

يشهد ستاد شربين لقاء صعب بين فريق بايونيرز صاحب المركز الرابع بقيادة خالد متولي برصيد 6 نقاط مع فريق شباب القزازين وصيف المجموعة بقيادة

سامح العربى برصيد 7 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق شباب القزازين على فريق بلقاس بهدف دون رد بينما تعادل فريق بايونيرز مع فريق صيد المحلة بهدفين لكل منهما.

3- كفر الشيخ مع اتحاد نبروه

على ستاد كفر الشيخ يلتقي فريق

كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 5 نقاط مع فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بايونيرز مع فريق صيد المحلة بهدفين لكل منهما بينما تلقي فريق كفر الشيخ الهزيمة من فريق بنى عبيد بهدفين نظيفين.

4- مركز شباب تلا مع الصيد بالمحلة

على ملعب مركز شباب تلا يحل فريق الصيد بالمحلة صاحب المركز السادس بقيادة خالد الامام برصيد 5 نقاط ضيفًا على فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده عبد الله الجنادى برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضيةتعادل فريق صيد المحلة مع فريق بايونيرز بهدفين لكل منهما بينما تلقي تلا الهزيمة من المنصورة بهدفين نظيفين.

5- بلقاس مع مالية كفر الزيات



يقام الخميس لقاء بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 3 نقاط مع فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز السابع بقيادة منير عقيلة برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق المالية على اتحاد نبروه بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق بلقاس الهزيمة من فريق شباب القزازين بهدف دون رد.



المجموعة السادسة



1- الهلال الضبعة مع الاوليمبي



على ملعب المدينة الشبابية بابى قير يصطدم فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة محمد كيتا برصيد 8 نقاط بفريق الهلال الضبعة صاحب المركز الثامن بقيادة على عاشور برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الهلال الضبعة على فريق طلائع الاسطول بهدف دون رد بينما تعادل فريق الاوليمبي مع فريق دلفى بهدفين لكل منهما

2- دلفي مع المجد السكندري

على ستاد جامعة الإسكندرية يخوض فريق دلفى وصيف المجموعة بقيادة جمال السيد برصيد 8 نقاط لقاء صعب مع فريق المجد السكندري صاحب المركز السابع بقيادة محمود التركي برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل دلفى مع فريق الاوليمبي بهدفين لكل منهما، بينما تعادل المجد مع اسكندرية للبترول سلبيًا.

3- الحمام مع سبورتنج

على ملعب مركز شباب الحمام ولقاء في قمة الإثارة بين فريق الحمام صاحب المركز الثالث بقيادة محمد كابوريا مع فريق سبورتنج صاحب المركز الرابع بقيادة احمد فاروق.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.



4- شباب كوم حمادة مع طلائع الاسطول



على ملعب كوم حمادة يستقبل فريق كوم حمادة صاحب المركز الخامس بقيادة حسن مصطفى برصيد 6 نقاط فريق طلائع الاسطول صاحب المركز التاسع بقيادة علاء المنى برصيد 3 نقاط.



شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق كوم حمادة من فريق الحمام بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق طلائع الاسطول الهزيمة من فريق الهلال الضبعة بهدف نظيف.

5- اسكندريه للبترول مع دمنهور

يلعب فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعة بقياده تامر فاروق برصيد نقطة مع فريق العاب دمنهور صاحب المركز السادس بقيادة كمال فريد برصيد 5 نقاط.