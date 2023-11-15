أليكس سونج يعلن اعتزاله كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لاعب وسط أرسنال وبرشلونة والكاميرون السابق، أليكس سونج، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36 عامًا.

أمضى سونج السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته الكروية مع أرتا سولار في جيبوتي، وحصل على لقبين في الدوري الجيبوتي الممتاز ولقبين في كأس جيبوتي، لكنه لعب خمس مرات فقط مع النادي بعد وصوله في نوفمبر 2020.

آخر ظهور للاعب البالغ من العمر 36 عامًا مع AS Arta/Solar7 جاء في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، حيث لعب 90 مباراة كاملة بالتعادل السلبي مع المريخ في سبتمبر 2022.

وبعد غيابه عن الملعب منذ ذلك الحين، اعتزل سونج الذي ساعد أيضًا في الإشراف على تطوير اللاعبين الشباب مع النادي الإفريقي بعد 19 عامًا قضاها كلاعب محترف.

تصريحات سونج بعد الاعتزال

وقال سونج عبر مواقع التواصل الإجتماعي “انستجرام": “عندما عرض عليّ برشلونة عقدًا في عام 2012، ورأيت المبلغ الذي سأكسبه، لم أفكر مرتين”.

وتابع “التقيت بالمدير الرياضي لبرشلونة، وأخبرني أنني لن ألعب العديد من المباريات، لكنني لم أهتم – كنت أعرف أنني الآن سأصبح مليونيرًا”.

وأضاف “شعرت أن زوجتي وأطفالي يجب أن يتمتعوا بحياة مريحة بمجرد انتهاء مسيرتي المهنية”.

“أخيرًا، أود أن أشكر جميع المعجبين الذين دعموني على طول الطريق، وسأقدر كل شيء. أتمنى أن أراكم جميعًا مرة أخرى قريبًا”.

بدأ سونج مسيرته في أوروبا في أكاديمية باستيا قبل أن ينتقل إلى أرسنال مقابل 4 ملايين يورو (3.5 مليون جنيه إسترليني) في عام 2005، وبعد ظهوره لفترة وجيزة مع أرسنال، أمضى الكاميروني النصف الثاني من موسم 2006-2007 على سبيل الإعارة في تشارلتون أثليتيك.

على مدى السنوات الخمس التالية، تطور سونغ ليصبح لاعبًا أساسيًا في أرسنال تحت قيادة أرسين فينجر، حيث سجل 10 أهداف وقدم 23 تمريرة حاسمة في 204 مباراة للنادي، وصنع 11 هدفًا في موسم 2011-12 في الدوري الممتاز حيث شكل فريقًا قويًا.

أدت إنجازات سونغ في موسمه الأخير مع أرسنال إلى حصوله على المركز الثالث في التصويت لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2012 خلف ديدييه دروجبا ويايا توريه، وتم بيعه إلى برشلونة مقابل 19 مليون يورو (16.5 مليون جنيه إسترليني) في نفس الصيف.

سجل لاعب خط الوسط هدفًا واحدًا وصنع هدفين آخرين في 65 مباراة لبرشلونة، وفاز بلقب الدوري الأسباني مرة واحدة وكأس السوبر الإسباني، لكنه فشل في الاحتفاظ بمكان أساسي في غرفة محرك البلوجرانا المرصعة بالنجوم.

عاد سونج بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عامين، ولعب 46 مباراة مع فريق آيرونز قبل الانضمام إلى روبن كازان في صفقة انتقال مجانية في عام 2016 عندما انتهت صفقة كامب نو.

بعد فترة مخيبة للآمال في روسيا، كان سونغ ضمن صفوف نادي سيون السويسري لمدة عام ونصف، ثم غادر النادي في مارس 2020 قبل العودة إلى إفريقيا.

خلال مسيرته الدولية، قدم سونغ أربع تمريرات حاسمة في 47 مباراة للكاميرون، حيث مثل بلاده في كأس العالم مرتين وكأس الأمم الأفريقية مرتين، وحصل على مكان في التشكيلة المثالية للبطولة الأخيرة في عامي 2008 و2010.