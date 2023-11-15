نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يخطط لخطف جوهرة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير في الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

حقيقة مفاوضات توتنهام مع صامويل إيلينج

كشفت صحيفة "ميرو " البريطانية بإن ادارة توتنهام هوتسبير ترغب في ضم اللاعب الدولي الشاب صامويل إيلينج جونيور نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024.

وأضافت الصحيفة بإن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز في الهجوم مثل الجناح وهو مركزه الأساسي بجانب إمكانية مشاركته في الوسط الهجومي مما يجعله مطمع في يد توتنهام هوتسبير.

ما موعد مباراة توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي أستون فيلا مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر 2023، في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

