نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني: الأهلي أكبر نادي في إفريقيا.. وتعلم اللغات أمر ضروري للإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، أن الأهلي أكبر نادي في إفريقيا.

تصريحات محمد النني عبر موقع أرسنال الرسمي

قال النني: "لقد لعبت مع الأهلي، أعتقد أنه أكبر ناد في إفريقيا، لقد انضممت عندما كنت في السادسة من عمري".



وتابع: "لقد كانت تبعد ساعتين عن مدينتي لذا كان علينا السفر إلى هناك لفترة طويلة، لكنها كانت جيدة حقًا، احببتها".



وأردف: "لقد كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي، لقد كنت دائمًا لاعبًا، وكانت الرياضة الوحيدة التي أحببناها جميعًا، لقد كنت القائد وكنت ألعب في مركز قلب الدفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط".



وتطرق محمد النني إلى اللغات: "أعتقد أن الشيء الرئيسي بالنسبة للإنسان هو أن يحاول التعلم من كل ما يحيط به، من الجيد التعرف على الثقافات الأخرى، وتعلم اللغات الأخرى، ومعرفة كيف يفكر الآخرون، لأن كل بلد يختلف عن الآخر. حتى منذ قدومي إلى إنجلترا، تعلمت بعض اللغة الإسبانية من ميكيل أرتيتا والمدربين، وكذلك بعض البرتغالية من اللاعبين البرازيليين، من المهم التقاط الأشياء من أشخاص وثقافات مختلفة".

وأكمل: "التنوع أمر جيد حقًا، لكن علينا أيضًا أن نحققه معًا، إذا بقيت في مساحتي الخاصة، مع لغتي الخاصة وثقافتي وتفكيري الخاص، فلن يكون ذلك مفيدًا لي أو لزملائي في الفريق، لأن الجميع يفكرون بشكل مختلف. من الجيد أن نكون مختلفين والجميع يجلب أشياء جيدة، ولكن الشيء الرئيسي هو أن نتذكر ما نقوم به، وكيف نفعل ذلك معًا".

وتحدث عن زملائه: "أنا أحبهم جميعا، وأعتقد أن هذا ما يجعلنا أقوى، لأننا جميعًا جيدون حقًا مع بعضنا البعض. نحن حقًا معًا ونفعل كل شيء معًا. أنا أحب أفكار ميكيل بالتأكيد، لأنه يريدنا دائمًا أن نكون معًا، معه أيضًا".

وواصل: "أحاول دائمًا نصح زملائي لأنني كنت في هذا الموقف بنفسي، عندما تتحدث معهم وتقدم النصائح للاعبين الشباب، فإنهم يعرفون مدى أهمية ذلك. والشيء الجيد هو أنهم يستمعون".



واسترسل: "بعض اللاعبين الشباب، ويجب أن أقول إنهم ليسوا هنا، يعتقدون أنهم كبار بالفعل،، لكن اللاعبين هنا يستمعون إلينا ويريدون معرفة المزيد، أعتقد أن هذا هو السبب وراء قيامهم بأشياء رائعة معنا".

واستكمل: "يعمل هذا الترابط بين اللاعبين في كلا الاتجاهين، ويقول لاعب خط الوسط إن الفريق كان دائمًا موجودًا من أجله أيضًا، خلال الأوقات الجيدة والسيئة، وخاصة عندما يكون خارج الملاعب.

واختتم: "لا أستطيع التفكير في وقت واحد عندما كنت بحاجة إليه فريقي خلفي ولم يكن لدي، إنهم موجودون دائمًا من أجلي ونحن دائمًا هناك من أجل بعضنا البعض، أعتقد أن هذا شيء موجود بالفعل في ثقافتنا في غرفة تبديل الملابس وفي الفريق".