نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خطي نيمار.. الهلال السعودي يستهدف نجم البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسؤولو نادي الهلال السعودي في الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق السعودي خلال الموسم الجاري.

حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع جادون سانشو

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق "بن جاكوبس" بإن مسؤول قلعة الهلال ترغب في ضم الإنجليزي جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد، الذي يعاني حاليا من التجميد بسبب قرار من مدربه الهولندي إريك تين هاج.

وأضاف الصحفي بإن سانشو علي خلاف واضح وكبير مع المدرب إريك تين هاج، الذي يرفض حتى الأن مشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب أزمة متعلقة بالانضباط الأخلاقي.

وتابع الصحفي بإن إدارة الشياطين الحمر ترحب بفكرة رحيل سانشو خلال فترة الانتقالات المقبلة ولكنه بمبلغ لا يقل بأي شكل عن 50 مليون جنية إسترليني.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع جادون سانشو قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 90 مليون يورو في صيف 2021 ولكنه لم يتألق بالشكل الكبير مع الشياطين الحمر.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره نادي إيفرتون مساء الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

