محمد يوسف: مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ليست سهلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد يوسف نجم الأهلي السابق أن مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ليست سهلة.

محمد يوسف: يجب احترام جميع المنتخبات في المجموعة

وصرح محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البيت الكبير" على قناة "الأهلي":"يجب عدم الاستهتار في تصريحات كأس العالم".

وأكمل: منتخب مصر يمتلك لاعبيين مميزين في جميع الخطوط وقادر على الصعود إلى كأس العالم".

وتابع: "أحمد أبو الفتوح لاعب مميز ولكن كنت أفضل عدم اختياره مع منتخب مصر بسبب إيقافه".

وأضاف: "هناك منتخبات في مجموعة منتخب مصر لا يمكن الاستهانه بهم وخاصة منتخب بوركينافاسو".

واختتم: "كأس العالم القادمة سيكون هناك 9 منتخبات وروي فيتوريا قادر على تأهل منتخب مصر إلي كأس العالم القادمة".

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد القاهرة.