نابولي يقيل مدربه غارسيا ويعلن عن بديله

نابولي يقيل مدربه غارسيا ويعلن عن بديلهأعلن نابولي حامل لقب بطل الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا من منصبه بعد 3 أشهر فقط من توليه المهمة، وتعيين والتر ماتزاري الذي سبق له تدريب الفريق في فترة سابقة.

ولجأ نابولي إلى غارسيا مدرب روما وليل والنصر السابق عقب رحيل لوتشيانو سباليتي الصيف الماضي إثر الفوز ببطولة الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقاد غارسيا نابولي في 16 مباراة ببطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا فاز في نصفها وتعادل 4 مرات وخسر مثلها، لكن الهزيمة أمام إمبولي بهدف دون رد في الجولة الماضية كانت نقطة النهاية في تجربة الفرنسي الثانية في المسابقة الإيطالية.

وفاز ماتزاري ببطولة كأس إيطاليا مع نابولي في موسم 2011-2012، وفاز في 89 مباراة وتعادل في 49 وخسر 44 مرة في تجربته تلك.

فاز ماتزاري بكأس إيطاليا مع نابولي في موسم 2011-2012، محققًا 89 فوزًا و49 تعادلًا و44 هزيمة.