نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مرتضى منصور يورط الزمالك في 200 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال الأزمات بين مرتضى منصور ونادي الزمالك مستمرة، عقب رحيله عن منصبه كرئيس للقلعة البيضاء في الأشهر الماضية، ونجاح المهندس حسين لبيب في الانتخابات رفقة قائمته.

لتعود الأزمات من جديد، بعد عودة مرتضى منصور من جديد للمشهد، ومطالبته بالحصول على مبلغ مالي ضخم كان داخل مكتبه.

مرتضى منصور يصدم الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، دخل في حالة غضب كبيرة، عقب قرار مجلس النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، بسحب الرئاسة الشرفية منه".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " قام مرتضى منصور، بطلب جمع جميع أغراضه من غرفته، ولكنه بعد هذا القرار طالب بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه لدى النادي".

وأختتم أمير هشام: "رئيس الزمالك السابق، أكد تمسكه بالحصول على مستحقاته التي قدرها بهذا المذكور، دون التنازل عن أي جزء من المبلغ".