نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع هذا المدرب "مفاجأة كبرى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنهاء ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقب رحيله في الفترة الماضية، بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى الفارس الأبيض.

وقررت إدارة القلعة البيضاء، تعيين معتمد جمال، مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم.

الزمالك يفاوض فودا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن نادي الزمالك، أصبح في مراحل متقدمة من إنهاء مفاوضاته مع الالماني فرانكو فودا مدرب النمسا السابق، لتولي تدريب الفريق".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فودا قام بالتواصل فعليا مع بعض المسؤولين داخل سفارة بلاده في القاهرة، من أجل استطلاع الرأي حول المعيشة في القاهرة قبل قبول العرض".

وأختتم أمير هشام: "الزمالك حتى الآن لم يحسم ملف التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد، في ظل أولوية حل أزمة إيقاف القيد في يناير المقبل، لإبرام صفقات جديدة مع المدير الفني".