نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل محمد عبد المنعم في يناير؟.. الأهلي يكشف حقيقة عروض احتراف نجمه ومصيره من التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي بجانب جلسة التخطيط، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من الرحيل عن صفوف الفريق، التجديد لموسم قادمة، بعد اهتمام الدوريات المختلفة بضم بعض لاعبي الفريق.

وجذب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر، أنظار بعض الأندية من مختلف الدوريات الأوروبية، في ظل اقتراب فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

حقيقة تجديد عقد عبد المنعم

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن لا توجد أي جلسات أو حديث من النادي الأهلي، مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تعديل عقده".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " حتى هذه اللحظة، لم يفتح الأهلي، أي مفاوضات مع عبدالمنعم حول تجديد عقده، ومن الوارد أن يتم التفاوض خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأختتم أمير هشام: " لا توجد أي عروض رسمية لعبد المنعم، للرحيل إلى أحد الدوريات الأوروبية، ولكن بالطبع اللاعب يحظى بمتابعة كبيرة من بعض الأندية".