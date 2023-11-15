نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. غضب الشناوي والأهلي يستهدف صفقة أجنبية.. الزمالك يفاوض لاعب تونسي ونجم برشلونة يرفض الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

الاتحاد السكندري يصدم الجميع بسعر بيع مابولولو

حسمت إدارة نادي الاتحاد السكندري في الفترة الحالية، مصير المهاجم الأنجولي المتألق، كريستوفر مابولولو، من الرحيل عن زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وتتمسك إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، في استمرار مابولولو مع الفريق، وعدم الموافقة على رحيله، خاصة وأن اللاعب لديه نفس الرغبة بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وأكد مصيلحي أن سعر بيع مابولولو حال الموافقة على رحيله سيكون 3 مليون دولار، ولن يتم بيعه داخل الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي تحت السن

قال الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، تبحث حاليا عن مهاجم أجنبي جديد تحت السن للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن لجنة الكرة تبحث حاليا إرسال كشافين إلى اندونيسيا لمتابعه كأس العالم للشباب تحت 17 سنه لاختيار افضل العناصر الهجوميه للتعاقد معها.

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ساحر برشلونة يرفض التوقيع لـ الهلال والنصر السعودي

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن تلقى البرازيلي رافينيا دياز، نجم نادي برشلونة الإسباني، العديد من العروض السابقة، لمغادرة قلعة البلوجرانا هذا الموسم.

وتابعت، اللاعب رفض كل العروض المقدمة سواء من الدوريات الأوروبية وأبرزها الإنجليزي، وبعض العروض السعودية، نظرا لثقته في التألق داخل كتيبة تشافي، وذلك ما أكده المدير الرياضي للفريق، ديكو.

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حالة من الغضب تنتاب الشناوي في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة من الغضب بين لاعبي النادي لأسباب مختلفة، ويأتي على رأسهم محمد الشناوي حارس الفريق وقائده والمحترف التونسي محمد الضاوي كريستو.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن محمد الشناوي غاضب من تجاهل إدارة النادي له بعد وعده منذ فترة بتعديل عقده بعد رفضه عددا للعروض الإحترافية.

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إحالة أسطورة برشلونة السابق للمحاكمة بسبب الاعتداء الجنسي

أعلنت محكمة برشلونة اليوم الثلاثاء إحالة اللاعب البرازيلي داني ألفيس، الذي يلعب لفريق برشلونة وسابقًا لمنتخب البرازيل، إلى المحكمة للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات في ملهى ليلي خلال شهر ديسمبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المحكمة تروج لفكرة أن أقوال الضحية والشهود والأدلة كانت كافية لتوجيه الاتهام بارتكاب ألفيس للجريمة الجنسية.

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صفقة تونسية على رادار نادي الزمالك

كشفت تقارير إخبارية تونسية اليوم الثلاثاء أن نادي الزمالك يهدف إلى التعاقد مع قائد فريق النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقد عنونت صحيفة "تونس الرقمية" بأن الزمالك المصري يسعى لاستقطاب أحد أبرز ركائز النجم الساحلي، حيث أكدت أن النادي مهتم بالتعاقد مع حمزة الجلاصي، قائد النجم الساحلي.

وأشارت "تونس الرقمية" إلى أن الزمالك يستعد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم الجلاصي وتعزيز خط دفاعه.

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الاتحاد السعودي يقترب من تعيين خليفة نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أصبح المرشح الأول لخلافة البرتغالي نونو سبيريتو سانتو في تدريب اتحاد جدة السعودي، حيث من المتوقع أن يعلن الاتحاد عن تعاقده جاياردو في الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة الاتحاد تسابق الزمن من أجل إتمام الصفقة بأقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمدير الفني القدوم إلى جدة والشروع في عمله، حيث تريد استغلال فترة التوقف الدولي الحالي حتى يتعرف إلى الأجواء داخل النادي قبل قيادة الفريق أمام الاتفاق في 24 نوفمبر الحالي في الدوري السعودي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الاتحاد كانوا في اتصالات مع المدير الفني البرتغالي جولين لوبيتيجي وعرضوا عليه فكرة تدريب الفريق لكنه رفض ذلك واعتذر مرجعًا السبب إلى عدم رغبته في قيادة فريق بعد أشهر من انطلاق الموسم ليحول بعدها النادي اتصالاته إلى جاياردو البالغ من العمر 47 عامًا.

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برشلونة يحسم مصير فيليكس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولين داخل برشلونة طمأنوا نجم الفريق البرتغالي جواو فيليكس بشأن مستقبله في ظل تراجع مستواه مع الفريق مؤخرًا على الرغم من بدايته الجيدة في بداية الموسم الحالي.

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن فيليكس المُعار إلى برشلونة انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أتلتيكو مدريد وسرعان ما تمكن فيليكس من فرض نفسه كعنصر مهم في تشكيلة برشلونة تحت قيادة الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيليكس عانى في تسجيل الأهداف في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وإحصائيًا اكتفى فيليكس البالغ من العمر 23 عامًا بتسجيل هدف واحد في 9 مباريات خاضها مع النادي الكتالوني في الليجا حتى الآن.

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هاري كين: أتمني اللعب بجوار ميسي.. ورونالدو لا يُصدق

وقال هاري كين في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "ESPN"،:" أتمني اللعب إلى جانب ميسي، فهو يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف:" أريد السير على خطي ميسي وكريستيانو رونالدو".

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حسين لبيب: هدفنا واحد.. ونحن جميعًا في خدمة نادي الزمالك

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر للمرشحين الذين خاضوا انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة، على تلبية الدعوة والحضور اليوم الثلاثاء، في إطار تأكيد وحرص المجلس على أنه لا إقصاء لأي فرد أو طرف هدفه خدمة النادي.

وقال الكابتن حسين لبيب: "نحن جميعًا في خدمة نادي الزمالك من أجل أن يكون في المكانة الأفضل دائمًا".

و أضاف أن الاجتماع هدفه أن يستفيد النادي من الأفكار والمقترحات الخاصة من أبناء الزمالك للوصول إلى حلول تساعد النادي خلال الفترة المقبلة.

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حسام المندوه: الزمالك يحتاج للعمل الجاد من كل أبنائه

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، على أن القلعة البيضاء تستوعب الجميع من أبناءها، موضحًا أن مجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب يفتح ذراعيه لكل أبناء النادي من أجل النهوض والتقدم.

وأشار الدكتور حسام المندوه إلى أن الزمالك في تلك الفترة يحتاج للعمل الجاد من كل أبنائه حتى تعود الأمور إلى الأفضل، على المستوى الرياضي والإجتماعي والمادي.

وكشف أمين صندوق نادي الزمالك عن قيام إدارة العلاقات العامة بالنادي بتجهيز ملف كامل في الوقت الحالي للعديد من اللجان التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة ليستفيد النادي من كافة كوادره المميزة في مختلف المجالات.