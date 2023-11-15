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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد أمين أوفا يكشف موقفه من الانضمام إلى الأهلي

وكان ارتبط اسم أحمد أمين أوفا بالانتقال إلى صفوف الأهلي في ظل سعي إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم محلي بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وجاء اهتمام النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتعاقد مع مهاجم جديد في ظل ضعف مستوى الهجوم في الفريق وعلى رأسهم أنتوني موديست الذي تم ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح أوفا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالطبع أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي".

وتابع: "عقدي مع إنبي ممتد لموسمين وتركيزي مع الفريق في الوقت الحالي".

واختتم: "حلمي هو الانضمام لمنتخب مصر وأسعى دائمًا لهذا الهدف".