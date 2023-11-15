نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير تجديد عقد معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة النادي الأهلي في الموسم الحالي، للحفاظ على نجوم الفريق من القوام الأساسي للفريق، بجانب استمرار التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويتصدر التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف التجديدات المنتظرة في الوقت الحالي، عقب تردد أنباء اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

الأهلي يكشف مصير معلول

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يفتح أي باب مناقشة أو وجود مفاوضات مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده حتى الآن".

وأنهى هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " كل ما يتردد أو يتم نشره في الفترة الأخيرة، حول وجود أزمة بين الإدارة ومعلول حول مدة العقد الجديد بين الطرفين، غير صحيح بالمرة وكل التجديدات مؤجلة لبعد نهائيات كأس العالم للأندية".

على جانب آخر، أبدت بعض الأندية الخليجية في الدوريات العربية المختلفة أبرزها السعودية والقطرية، اهتمامها بالتعاقد مع نجم النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي.