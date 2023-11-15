مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-11-2023 في كأس العالم للشباب تحت 17 عاما

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أحمد جودة - القاهرة - تحتضن إندونيسيا بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة 2023 والتي يشارك فيها 24 منتخب يتنافسون فيها على لقب البطولة بشراسة.

يعتبر منتخب البرازيل هو حامل لقب نسخة 2019 التي أقيمت في بلاد السامبا بينما تم إلغاء نسخة 2021 في ظل جائحة كورونا وضيق جدول المباريات.

ويعتبر منتخب المغرب ممثل المنتخبات العربية وقد يكون منتخب إنجلترا هو المرشح الأبرز لتحقيق اللقب بسبب وجود كوكبة من المواهب الشابة من الأفضل في العالم بالإضافة إلى ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين.

وتقام كأس العالم للشباب تحت 17 سنة 2023 بمشاركة 24 منتخبًا تم تقسيمهما على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-11-2023 في كأس العالم للشباب

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي ويتبعهما أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث في مجموعاتها وتستمر البطولة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

- المكسيك وفنزويلا في تمام الساعة 11 صباحا

- الولايات المتحدة الأمريكية وبوركينا فاسو في تمام الساعة 11 صباحا

- نيوزلندا وألمانيا في تمام الساعة 2 ظهرا

- فرنسا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 2 ظهرا