نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وردة موهبة دفنها صاحبها.. لماذا تفسخ الأندية تعاقدها معه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا أحد يختلف على موهبة عمرو وردة الكروية وإمكانياته الفنية الهائلة، ولكنه كلاعب ارتبط اسمه بإثارة الأزمات والتنقيب على المشاكل سواء مع منتخب مصر أو خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وأعلن نادي فاركو فسخ تعاقده مع عمرو وردة اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، وجاء ذلك بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات عقب قرار المدير الفني للفريق بإيقافه عن اللعب بسبب ترك معسكر الفريق دون إذن لتنتهي العلاقة بين الطرفين بعد 3 أشهر من التعاقد مع اللاعب.

مسيرة عمرو وردة بين الانجازات والأزمات

عمرو وردة هو من مواليد 17 سبتمبر 1993، في الإسكندرية، وهو نجل كابتن "مدحت وردة" نجم كرة السلة في نادي الاتحاد السكندري، وبدأ مسيرته الكروية كناشئ بنادي سبورتينج السكندري، وانضم لصفوف ناشئي النادي الأهلي وعمره 17 عامًا وشارك مع فريق الشباب وتألق بشكل لافت ليتم تصعيده للفريق الأول في عهد البرتغالي مانويل جوزيه ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة ليتم إعارته لنادي الاتحاد السكندري، قبل رحيله بشكل مفاجئ للاحتراف الأوروبي.

لعب عمرو وردة للعديد من الأندية ف أوروبا بداية من نادي باناتيليكوس اليوناني، ثم انتقل منه إلى نادي باوك سالونيك وخرج منه معارًا عدة مرات لأندية أتروميتوس ولاريسا قبل انتقاله إلى نادي فولوس عام 2020، ثم عاد مجددًا لنادي باوك عام 2021، ولم يستمر معه طويلا لينتقل منه لنادي أنورثوسيس القبرصي، وانتقل منه إلى أبويل ليماسول، ثم تنقل بين عدة أندية لم يستمر معها طويلًا بل ولم يمثلها في أي مباراة رسمية هي الرجاء ودوكسا القبرصي واستقلال طهران، قبل انتقاله لنادي فاركو في محطته الأخيرة.

خاض عمرو وردة 275 مباراة مع الأندية التي لعب في صفوفها خلال مشواره الكروي، حيث سجل 55 هدفًا، وصنع 44 آخرين، وحصل على 57 بطاقة صفراء، وبطاقتين باللون الأحمر، وحصل على بطولتي الدوري المصري وكأس اليوناني فقط، بينما لعب 30 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل هدف وحيد.

أبرز أزمات عمرو وردة في مشواره الكروي

أزمة عمرو وردة في نادي فاركو تنضم لقائمة الأزمات والمشاكل التي أثارها اللاعب خلال مشواره الكروي مع منتخب مصر وكذلك مع الأندية الأوروبية التي لعب لها خلال مشواره في الملاعب والتي نستعرضها في هذا التقرير:-

- فضيحة جنسية في منتخب مصر

تورط عمرو وردة في فضيحة جنسية خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث نشرت إحدى الفتيات محادثات بينها واللاعب عبر حسابها على انستجرام، كما نشرت فتاة يونانية مقطع فيديو مشين لـ "وردة"، مما دفع اتحاد الكرة للإعلان عن استبعاد اللاعب من المنتخب والبطولة الأفريقية ولم ينضم بعدها إلى منتخب الفراعنة.

- أزمة مبكرة في باوك اليوناني

انضم عمرو وردة لصفوف نادي باوك اليوناني في صيف 2017، في صفقة مميزة ولكن بعد أيام قليلة من انتقاله للفريق اليوناني، قرر الجهاز الفني استبعاده من التدريبات الجماعية بسبب عدم انضباط اللاعب وسوء سلوكه ليتم إعارته فيما بعد.

- التحرش بزوجتي زميليه في أتروميتوس

تورط عمرو وردة في فضيحة أخرى بعدما تحرش بزوجتي زميليه في صفوف نادي أتروميتوس اليوناني بعد أيام قليلة من انضمامه لصفوف الفريق لينهي النادي إعارته سريعًا ويعيده لناديه السابق باوك.

- صدام مع مدرب باوك اليوناني

بعد عودته لصفوف نادي باوك لم يتعلم عمرو وردة الدرس واستمر في سوء السلوك وعدم الانضباط مما دفع مدرب الفريق لطرده من التدريبات وطلب الاستغناء عن جهوده بسبب عدم التزامه.

التنقل بين 4 أندية في فترة قصيرة

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية تنقل عمرو وردة بين 4 أندية في فترة قصيرة، حيث انتقل لصفوف نادي الرجاء المغربي في 12 أغسطس 2023، ولكن بعد 12 يومًا أعلن النادي فسخ التعاقد معه لينتقل اللاعب إلى فريق دوكسا القبرصي، وبعد 4 أيام رحل عن الفريق وانتقل لصفوف استقلال طهران الإيراني، قبل أن يستقر به المطاف في صفوف نادي باوك قبل نهاية الميركاتو ولكن رحل بعد خوض مباراة وحيدة أيضًا.