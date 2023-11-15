نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصير نجم بيراميدز من الرحيل إلى الأهلي وعقبة واحدة تمنع الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية مجهوداتها، للحصول على خدمات أحد نجوم نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويعتبر محمد حمدي، ظهير أيسر بيراميدز، أحد أهم الأهداف التي تخطط القلعة الحمراء، للتعاقد معاها هذا الموسم.

حمدي يبلغ بيراميدز برغبته في الرحيل للأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن يوجد وسيط في مفاوضات النادي الأهلي ومحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حمدي كشف رغبته القوية في الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي وهو ما أكده الوسيط، وهو لم يجدد عقده حتى هذه اللحظة مع ناديه".

وأختتم أمير هشام: "الأهلي لديه طريق وحيد فقط وهو انتظار قرار وموقف اللاعب، خاصةً أن وكيله هو عمرو بسيوني مدير التعاقدات بناديه ويرغب في تجديد عقده".