نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وردة يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع نادي فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو وردة لاعب الفريق الأول بنادي فاركو حقيقة فسخ تعاقده مع نادي فاركو خلال الفترة الحالية.

وأكد عمرو وردة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر": "مسؤولي فاركو تواصلوا معي بشأن فسخ التعاقد وفسخ التعاقد ليس له أساس من الصحة ومستمر مع فاركو".

يحتل نادي فاركو المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حقق فاركو الفوز في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل قبل فترة التوقف الدولي الحالية الخاصة بمنتخب مصر.

موعد مباراه فاركو القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لخوض مباراة الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.