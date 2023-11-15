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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "لو عايزيني أبطل كورة هبطل".. عمرو وردة باكيًا يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو (شاهد بالفيديو)

عاجل - "لو عايزيني أبطل كورة هبطل".. عمرو وردة باكيًا يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو (شاهد بالفيديو)، تصدر اللاعب المصري عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في الدوري المصري الممتاز، مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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ومازال يتردد إسم عمرو وردة في كثير من الأحيان خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة لفسخ تعاقده مع أكثر من نادي خلال فترة قصيرة أبرزهم الرجاء المغربي ونادي إيراني، وانتشرت الأبناء خلال الساعات القليلة الماضية حول فسخ تعاقد نادي فاركو مع اللاعب.

عاجل - "لو عايزيني أبطل كورة هبطل".. عمرو وردة باكيًا يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو (شاهد بالفيديو)

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه، وفي هذا السياق يوفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن فسخ تعاقد عمرو وردة مع نادي فاركو، وتعليق اللاعب على تلك الأنباء، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "لو عايزيني أبطل كورة هبطل".. عمرو وردة باكيًا يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو (شاهد بالفيديو)

عمرو وردة يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو

وعلق عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ومنتخب مصر، على الأزمة الأخيرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن فسخ تعاقده مع فاركو.

وتحدث عمرو وردة من خلال تصريحاته على قناة أم بي سي مصر عبر برنامج "اللعيب" الذي يقدمه "مهيب عبدالهادي" وقال: "منذ أزمتي مع المنتخب، كان عمري 24 عامًا، وأنا كنت صغير السن وقتها، وكنت كثير الهزار والضحك، ربنا خلقنا كلنا خطائين، ومنذ حدوث هذه الأزمة والناس مبهدلاني".

وتابع باكيًا: "انتشرت عني بعض الشائعات مثل إنتقالي لإيران وقبرص، لكن كل الحكاية إني وقعت لنادي الرجاء المغربي، وثاني يوم من التوقيع دخلت المستشفى، وكنت أعاني من أمراض نفسية، لذلك يرجع السبب في فسخ تعاقدي مع النادي المغربي".

عاجل - "لو عايزيني أبطل كورة هبطل".. عمرو وردة باكيًا يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو (شاهد بالفيديو)

عمرو وردة يعلق على أنباء فسخ تعاقده مع فاركو قائلًا: "لو عايزيني أبطل كورة هبطل"

وأضاف: "رجعت إلى مصر ووقعت لنادي فاركو، وعمري حاليًا 30 عامًا، محتاج الناس تكون جنبى ومستهلش كدة، نعم لي أخطائي، لكن ربنا غفور رحيم، كل الناس لها أخطائها، وناس كتير ربنا ساترها بجد، لو عايزيني أبطل كورة هبطل".

واستكمل: "لم يتم فسخ تعاقدي مع فاركو، لما تنشروا مثل هذا الكلام عني، والصحافة القبرصية واليونانية، نقلت تلك الأخبار عن فسخ تعاقدي، لماذا تسيئوا في سمعتي، أنا تواصلت مع مسؤولين فاركو، وأكدوا لي أنه لا يوجد أي شئ بخصوص فسخ تعاقدي".

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وأتم: "أنا فعلًا مش قادر، التعب النفسي أثره سلبي، لماذا توصلوني لذلك وأنا في عمري الثلاثين، أنا حلمي أرجع المنتخب، أنا بتعالج نفسيًا وبقيت بتهته في الكلام، والناس يجب أن ضتفهم إني بتعالج نفسيًا".

انضمام عمرو وردة إلى نادي فاركو

جدير بالذكر أن كان انضم عمرو وردة إلى صفوف نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية العام الحالي 2023، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي، بعد يوم واحد من انضمامه للأخير من صفوف أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.