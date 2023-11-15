نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فقدان ذاكرة".. نجم طنطا يروي أغرب حالة طرد في الدوري المصري في مباراة النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روى كريم أسامة، نجم نادي طنطا، تفاصيل طرده في المواجهة الأخيرة أمام نظيره النجوم، ضمن مباريات دوري المحترفين 2023\2024، التي انتهت بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف واحد.

نجم طنطا يروي تفاصيل طرده

وصرح كريم أسامه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا:" لم أكن أتذكر، أنني أملك بطاقة صفراء تلقيه أمام النجوم في دوري المحترفين، بسبب الإصابة التي تعرضت لها بعد ضربة في الرأس قبل حصولي على الطرد".

وواصل أسامه صاحب هدف فريقه في شباك طنطا وتم طرده بعد خلع قميصه عقب إحراز الهدف: "تلقيت إنذار في بداية المباراة، ثم تعرضت لضربة قوية في الرأس وفقدت ذاكرة حصولي على إنذار قبلها، ونسيت وبعتذر للجماهير والنادي وزملائي".

وأختتم كريم أسامه: "الفوز محى قصة طردي والنادي رفض توقيع عقوبة ضدي، والحكم كان متحامل علينا خلال المباراة، ولكن هذا ليس مبرر لخطأي واعتذر للجميع".