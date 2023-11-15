نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم أبو سليم الليبي يكشف أهم اللاعبين في الزمالك قبل مواجهة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم الزوي مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليست سهلة.

تصريحات لاعب أبو سليم الليبي

وقال الزوي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن".

وأضاف: "الزمالك نادي كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".

وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك".

وأتم: "لعبت في الدوري المصري بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".