نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف خطف الزمالك هدف الأهلي؟.. إنبي يكشف كواليس لأول مرة عن صفقة "الحريف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي مفاجأة من العيار الثقيل، حول كواليس انتقال مصطفى شلبي نجم نادي الزمالك الحالي، إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم الماضي، رغم رغبته في اللعب للأهلي.

ونجحت إدارة القلعة البيضاء، في خطف الجناح المتألق بعد تجمد مفاوضات الأحمر مع إنبي بسبب المبالغة في قيمة الصفقة.

- لماذا انتقل مصطفى شلبي للزمالك؟

وصرح محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي:" أن مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق السابق ونادي الزمالك الحالي، كان يرغب في الانتقال إلى الأهلي عند رحيله".

وواصل إسماعيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب كان لديه رغبة أولى في ارتداء قميص الأهلي، ولكن كان هناك اختلاف في الماديات".

وأختتم محمد إسماعيل: "شلبي قرر الانتقال إلى الزمالك بعد وصول عرض مقابل 20 مليون جنيه وتوقف عرض النادي الأهلي عند 12 مليون، وبالتالي تحدثنا مع اللاعب ووافق بعدها".