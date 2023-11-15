نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض برتغالي للتعاقد مع "هدف الأهلي" من داخل إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد اهتمام العديد من الأندية المصرية، وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

- إنبي يكشف مصير حواش وحمدي من الرحيل للأهلي

وصرح محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي:" أن النادي الأهلي كان على أعتاب التعاقد مع محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم".

وواصل إسماعيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي كان قد أوشك على إنهاء اتفاقه مع الثنائي على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهم ومنع رحيلهم".

وأردف محمد إسماعيل: "تحدثت مع الثنائي وأكدت لهم أن وجودهم في إنبي يضمن لهم المشاركة بشكل أساسي، وحال رحيلهم للأهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة وسيحتاجوا لوقت طويل لإثبات جدارتهم وحجز أماكن لهم، وبالفعل اقتنعوا واستمروا".

واختتم: " لا توجد حتى هذه اللحظة أي عروض لكل من محمد حمدي أو حواش من أي نادي محلي للتعاقد معهم، وحمدي ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن".