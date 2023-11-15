تامر مصطفى يكشف سر انضمام ثنائي الزمالك المعاقب لقائمة منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، السر وراء قيام روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، باستدعاء محمد صبحي حارس الزمالك وزميله بالفريق أحمد فتوح.

وكان نادي الزمالك قد قرر إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي، ثنائي الفريق، وعرضهما للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب قيامهما بمغادرة معسكر الأبيض ليلة مباراة زد.

ما سبب استدعاء فتوح وصبحي؟

وأكد تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على المستوى الفني لا خلاف على مستوى الثنائي المميز".

وتابع: "لكن بعد الموقف الأخير مع الزمالك كان من الأفضل عدم استدعاء الثنائي".

واختتم: "أعتقد أنه استدعى الثنائي لأنه يعامل منتخب مصر كفريق كوحدة واحدة لا يريد خروج أي لاعب من الفريق أو الوحدة من القائمة".