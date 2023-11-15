اعرف الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا تحت 20 عامًا في دورة شمال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وليبيا تحت 20 عامًا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدورة شمال إفريقيا، المقامة حاليًا في تونس.

وانطلقت بطولة شمال إفريقيا يوم الإثنين الماضي 13 نوفمبر، بمواجهتي تونس مع الجزائر وليبيا واجهت المغرب.

موعد مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

يستعد لاعبي منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في تونس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، وسيلتقي نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة شمال إفريقيا

وحتى الآن، لم تتحصل أي قناة عربية على حقوق نقل مباريات بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

ومن جانبه يوفر اتحاد شمال إفريقيا البث المباشر لمباريات بطولة شمال إفريقيا تحت سن 20 سنة، عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب.