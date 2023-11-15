نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-11-2023 في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبٍر، في منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.

ومن المقرر أن تلعب اليوم أربعة مباريات في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

رواندا ضد زيمبابوي

تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

غينيا الاستوائية ضد ناميبيا

كما ستقام هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

جمهورية الكونغو ضد موريتانيا

تقام هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

إثيوبيا ضد سيراليون

فيما ستقام هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كآخر مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.