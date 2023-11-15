مجموعة مصر.. موعد مباراة إثيوبيا وسيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب إثيوبيا لمواجهة نظيره سيراليون، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

وستلعب مباراة منتخب إثيوبيا ضد نظيره سيراليون، اليوم في منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب العبدي.

وستذاع مباراة منتخب إثيوبيا ضد نظيره سيراليون، اليوم في منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على قناة SSC Sports 1 HD، بتعليق فهد الدريبي.

مجموعة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد منتخبي إثيوبيا وسيراليون، في المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من منتخب مصر وبوركينا فاسو وجيبوتي، وغينيا بيساو.