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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكرم بتونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت سن 20 سنة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا.

وانطلقت بطولة شمال إفريقيا يوم الإثنين الماضي 13 نوفمبر، بمواجهتي تونس مع الجزائر وليبيا واجهت المغرب.

موعد مباراة المغرب والجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا

يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكرم بتونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت سن 20 سنة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة شمال إفريقيا

وحتى الآن، لم تتحصل أي قناة عربية على حقوق نقل مباريات بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

ومن جانبه يوفر اتحاد شمال إفريقيا البث المباشر لمباريات بطولة شمال إفريقيا تحت سن 20 سنة، عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب.