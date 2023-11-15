نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد انطلاق تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم ومجموعة مصر

وتنطلق اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بأول أربعة مباريات في الجولة.

ويتواجد منتخبنا المصري في المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من منتخب بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي، وغينيا بيساو.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

وستنقل العديد من القنوات في الوطن العربي تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، فقد أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعتها لمباريات منتخب مصر بالكامل في التصفيات.

كما تذاع مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وأيضا على قنوات SSC Sports السعودية.