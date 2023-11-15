نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات مونديال 2026 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد مباراة الفراعنة المقبلة أمام نظيره منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية توقيت متابعة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات مونديال 2026 والقنوات المفتوحة الناقلة.

ويلتقي الفريقان مساء غدا الخميس الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمعظم مباريات المنتخب الوطني في مختلف البطولات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وكان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن عن قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم منذ أيام قليلة، وجاءت هذه القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع:- محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط:- طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم:- محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات - مصطفي محمد - محمد شريف.