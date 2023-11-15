نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يفكر فيتوريا؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري، على تشكيل الفراعنة لخوض مواجهة نظيره منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان مساء غدا الخميس الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمعظم مباريات المنتخب الوطني في مختلف البطولات.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور، التشكيل المتوقع للمنتخب المصري لخوض مواجهة نظيره منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا مواجهة جيبوتي، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع:محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، عمر كمال عبدالواحد.

في الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: محمود حسن «تريزيجه»، مصطفى محمد، محمد صلاح