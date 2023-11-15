نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل انطلاق الجولة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكنت 9 منتخبات من حجز مقعدها في يورو 2024 وهم: المانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا واسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلتر.
وينتظر 15 منتخبا حسم تأهلهم إلى كأس أمم أوروبا ليكون عدد المنتخبات الصاعدة 24 منتخب.
ومن المقرر أن تقام قرعة يورو 2024 يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل في دار أوكسترا إلبه في مدينة هامبورج الألمانية.
ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024
ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دور المجموعات.
المجموعة الأولى
1- إسبانيا.. 15 نقطة
2- اسكتلندا.. 15 نقطة
3- النرويج.. 10 نقاط
4- جورجيا.. 7 نقاط
5- قبرص.. دون نقاط
المجموعة الثانية
1- فرنسا.. 18 نقطة
2- هولندا.. 12 نقطة
3- اليونان.. 12 نقطة.
4- أيرلندا.. 6 نقاط
5- جبل طارق.. دون نقاط.
المجموعة الثالثة
1- إنجلترا 16 نقطة
2- أوكرانيا 13 نقاط
3- إيطاليا.. 10 نقاط
4- مقدونيا الشمالية.. 7 نقاط
5- مالطا.. دون نقاط
المجموعة الرابعة
1- تركيا.. 16 نقطة
2- ويلز.. 10- نقاط
3- كرواتيا.. 10 نقاط
4- أرمينيا.. 7 نقاط
5- لاتفيا.. 3 نقاط
المجموعة الخامسة
1- ألبانيا.. 13 نقطة
2- التشيك.. 11 نقطة.
3- بولندا.. 10 نقاط
4- مولدوفا.. 9 نقاط
5- جزر فارو.. نقطة واحدة
المجموعة السادسة
1- بلجيكا.. 17 نقطة
2- النمسا.. 16 نقطة
3- السويد.. 7 نقاط
4- أذربيجان.. 4 نقاط
5- إستونيا.. نقطة واحدة
المجموعة السابعة
1- المجر.. 114 نقطة
2- صربيا.. 13 نقطة
3- الجبل الأسود.. 8 نقاط
4- ليتوانيا.. 6 نقاط
5- بلغاريا.. نقطتين
المجموعة الثامنة
1- سلوفينيا.. 19 نقطة
2- الدنمارك.. 19 نقطة
3- كازاخستان.. 15 نقطة
4- فنلندا.. 12 نقطة
5- أيرلندا الشمالية.. 6 نقاط
6- سان مارينو.. دون نقاط
المجموعة التاسعة
1- رومانيا.. 16 نقطة
2- سويسرا.. 15 نقطة
3- الكيان الصهيوني.. 11 نقطة
4- كوسوفو.. 10 نقاط
5- بيلاروسيا.. 6 نقاط
6- أندورا.. نقطتين
المجموعة العاشرة
1- البرتغال.. 24 نقطة
2- سلوفاكيا.. 16 نقطة
3- لوكسمبورج.. 11 نقطة
4- آيسلندا.. 10 نقاط.
5 - البوسنة والهرسك.. 9 نقاط
6- ليشتنشتاين.. دون نقاط