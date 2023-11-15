نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب لاعب منتخب الصومال من معسكر مباراة الجزائر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الصومال الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المنتخب الجزائري غدًا الخميس، وذلك من أجل خوض مباراة الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

هروب لاعب منتخب الصومال

وكشفت تقارير صحفية عن هروب مدافع المنتخب الصومالي محمد علي إبراهيم، عن معسكر منتخب بلاده قبل إنطلاق مباراة الجزائر بالغد.

وبحسب ما أكده موقع "somaliathletee"، الصومالي فإن اللاعب محمد علي هرب من معكسر المباراة بحثًا عن الهجرة الغير الشرعية إلى أوروبا.

وكشف الموقع أن اللاعب اختار وجهته إلى إيطاليا فور وصوله إلى الجزائر بعد ساعة واحدة من وصول معسكر المنتخب الصومالي إلى العاصمة الجزائرية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، لم يشير أو يتحدث عن هذه الواقعة عبر حساباته الرسمية حتى الآن.

وكانت قد وصلت بعثة منتخب الصومال إلى الجزائر يوم الاثنين الماضي، استعدادا للقاء المنتخبين غدا الاثنين في الخامسة مساءًا بتوقيت الجزائر.

