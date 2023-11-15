انت الأن تتابع خبر محدش يزعل مني.. ميدو يصدم محمد صلاح بتصريحات غير متوقعة: "هذا هو اللاعب الأفضل في تاريخ مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نجم منتخب مصر السابق ميدو عن رأيه الصريح بنجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح ومن هو أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وقال ميدو، أن النجم العالمي محمد صلاح اجتهد وعمل على نفسه، حتى نجح في أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر.

واضاف، أن محمد صلاح خلال السنوات الأولى من احترافه، لم يكن لديه كاريزما، مثل تلك الفترة، خاصة أنه نجح في أن يطور من نفسه.

وتابع نجم الزمالك والمنتحب الوطني الأسبق، أن محمد صلاح نجح في أن يطور من عقليته الاحترافية، واجتهد داخل الملعب وخارجه، مؤكدا أنه لم اهاجم محمد صلاح مطلقا، أو اقلل منه.

وختم ميدو تصريحاته، متحدثا عن نفسه، حيث قال: "أنا نجحت في خوض تجربة احترافية مميزة منذ صغري، حتى وصلت أنه استطلعت أن أكون ضمن أفضل 10 مهاجمين في العالم".