موعد مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره قبرص مساء غد الخميس 16 نوفمبر 2023 على ملعب "ألفاميجا"، وذلك في إطار الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل الماتادور الإسباني صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات وخسارة لقاء وحيد، بينما يتذيل منتخب قبرص الترتيب، دون نقاط.

موعد مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة قبرص وإسبانيا غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قبرص ضد إسبانيا في تصفيات يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة قبرص ضد إسبانيا مساء غد الخميس، عبر قنواتها.