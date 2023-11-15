ما مصير منتخبي إيطاليا وهولندا في تصفيات يورو 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، مصير منتخبي إيطاليا وهولندا في تصفيات يورو 2024، ويتواجد الآزوري في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إنجلترا، أوكرانيا، شمال مقدونيا، مالطا، فيما يتواجد طواحين هولندا في المجموعة الثانية بجانب فرنسا، أيرلندا، اليونان، جبل طارق.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يحتل منتخب هولندا وصافة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات وخسارة مباراتين.

ما هو مصير منتخبي إيطاليا وهولندا في تصفيات يورو 2024؟

يحتاج منتخب إيطاليا للفوز في المباراة القادمة أمام مقدونيا الشمالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أوكرانيا، فيما يحتاج منتخب هولندا للفوز في مباراة واحدة فقط، حيث يتبقى له أيضًا مباراتان أمام أيرلندا وجبل طارق، يكفيه الفوز بإحداهما من أجل حسم التأهل.

ترتيب المجموعة الثانية

1- فرنسا: 18 نقطة.

2- هولندا: 12 نقطة.

3- اليونان: 12 نقطة.

4- أيرلندا: 6 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 16 نقطة.

2- أوكرانيا: 13 نقطة.

3- إيطاليا: 10 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.