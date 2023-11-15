نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس اجتماع 19/11 المصيري بين محمود الخطيب ومارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال الجندي في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي “فاول”: “اجتماع مهم بين محمود الخطيب وكولر يوم الأحد المقبل الموافق 19/11”.

وأضاف: “الاجتماع بين محمود الخطيب والمدرب السويسري سيشهد الحديث في العديد من الملفات أهمهم قرار كولر في رحيل بعض اللاعبين”.

وتابع: “مارسيل كولر يرغب في التعاقد مع مدافع قوي وظهير أيسر بديل للتونسي علي معلول، ومهاجم في خط الهجوم”.

سبب قرار علي معلول بالرحيل



وعن أنباء رحيل علي معلول، أكمل الجندي قائلًا: "سبب قرار معلول هو الرغبة في الانتقال لأحد الدوريات الخليجية لتأمين مستقبله قبل الاعتزال".

ويبحث الأهلي بشتى الطرق عن بديل قوي، للتونسي علي معلول نجم القلعة الحمراء حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وواصل: "الأهلي بدأ البحث عن بديل لعلي معلول، مما يعني اقتراب رحيل اللاعب التونسي".

واختتم مشددًا على أن معلول قدم تاريخًا حافلًا مع الأهلي، يؤهله لأن يعود لكي يعتزل في القلعة الحمراء أو يتقلد منصبًا مرموقًا بها.