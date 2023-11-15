نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يواجه إنبي وديًا استعدادًا لعودة مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية مباراة ودية مساء اليوم أمام إنبي وديًا استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

يسعى الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لنادي الداخلية تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل نادي الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الداخلية من نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الداخلية القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل والمقرر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي