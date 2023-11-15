نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الأوروبية منافسات الجولة التاسعة في دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

ونجحت 9 منتخبات في حجز مقاعدها فى بطولة يورو 2024 وهم: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا واسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا وينتظر 15 منتخبا حسم تأهلهم إلى كأس أمم أوروبا ليكون عدد المنتخبات الصاعدة 24 منتخب.

ومن المقرر أن تقام قرعة يورو 2024 يوم السبت 2 ديسمبر المقبل في دار أوكسترا إلبه في مدينة هامبورج الألمانية.

مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات التاسعة في دور المجموعات في تصفيات يورو 2024..

*الخميس 16 نوفمبر 2023:

-أذربيجان ضد السويد الساعة 7 مساء.

-بلغاريا ضد المجر الساعة 7 مساء.

-جورجيا ضد إسكتلندا الساعة 7 مساء.

-إستونيا ضد النمسا الساعة 7 مساء.

-قبرص ضد إسبانيا الساعة 7 مساء.

-الجبل الأسود ضد ليتوانيا الساعة 9:45 مساءً.

-ليشتنشتاين ضد البرتغال الساعة 9:45 مساءً.

-لوكسمبورج ضد البوسنة والهرسك الساعة 9:45 مساءً.

-سلوفاكيا ضد آيسلندا الساعة 9:45 مساءً.

*الجمعة 17 نوفمبر 2023:

-كازاخستان ضد سان مارينو الساعة 5 مساء.

-فنلندا ضد أيرلندا الشمالية الساعة 7 مساء.

-مولدوفا ضد ألبانيا الساعة 7 مساء.

-إيطاليا ضد شمال مقدونيا الساعة 9:45 مساءً.

-إنجلترا ضد مالطا الساعة 9:45 مساءً.

-بولندا ضد التشيك الساعة 9:45 مساءً.

-الدنمارك ضد سلوفينيا الساعة 9:45 مساءً.

*السبت 18 نوفمبر 2023:

-أرمينيا ضد ويلز الساعة 4 مساء.

-بيلاروسيا ضد اندورا الساعة 7 مساء.

- لاتفيا ضد كرواتيا الساعة 7 مساء.

- فرنسا وجبل طارق الساعة 9:45 مساء

- هولندا وايرلندا الساعة 9:45 مساء

- سويسرا وكوسوفو الساعة 9:45 مساء