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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد يراقب نجم برشلونة السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر يونايتد يراقب جان كلير توديبو

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "ذا صن"، أن المان يونايتد يرصد التعاقد مع جان كلير توديبو مدافع نيس خلال المريكاتو الشتوي القادم.

وأشار المصدر أن لاعب برشلونة السابق يقدم مستويات مميزة للغاية رفقة نيس هذا الموسم، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

وكان النادي الفرنسي قد تعاقد مع جان كلير توديبو في عام 2021 مقابل 8.5 مليون يورو قادمًا من صفوف برشلونة.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر مطالب بضم اللاعب خصوصًا في ظل غياب اللاعب ليساندرو مارتينيز للإصابة، لترميم صفوف كتيبة إريك تين هاج.

