عاجل.. نجم برشلونة السابق يعتزل كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكاميروني أليكس سونج، الذي يلعب لفريق أرتا سولار في جيبوتي، يوم الثلاثاء، قراره بإنهاء مسيرته الرياضية واعتزال لعبة كرة القدم نهائيًا.

اعتزال نجم برشلونة وآرسنال السابق

وفي عمر يناهز 36 عامًا، كان سونج قد خاض تجربة لعبت في عدة أندية، من بينها فترة مهمة مع برشلونة وسابقًا مع آرسنال.

أعلن سونج عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا ببالغ من الحزن إعلان اعتزالي لعبة كرة القدم. كانت رحلتي تبدأ في ياوندي حينما كنت صغيرًا، لعبت حتى دون حذاء على التربة الصلبة، وكانت تلك التجربة هي مصدر قوتي وشجاعتي التي سمحت لي بتحقيق النجاح".

وتابع: "عندما انتقلت إلى فرنسا ولعبت مع فريق باستيا، شعرت بأنني حققت إنجازًا كبيرًا. ومع ذلك، كانت هذه مجرد البداية، حيث واصلت رحلتي إلى أندية كبيرة مثل آرسنال وبرشلونة، واللتين تعدان من أعظم الأندية في العالم".

وأشاد بالدعم الذي حظي به على مدار مسيرته، قائلًا: "لقد ساعدني العديد من الأشخاص على طول هذه الرحلة، من زوجتي وأطفالي وعائلتي وأصدقائي، ووكيل أعمالي، والمدربين، وبالطبع زملائي في الفرق التي لعبت معها، وسأظل ممتنًا لهم إلى الأبد".

وختم قائلًا: "فرق مثل تشارلتون ووست هام وروبن كازان وسيون وأرتا سولار ستظل دائمًا في قلبي، وكان لي الشرف تمثيل بلدي في 60 مناسبة، شعرت بفخر كبير به، وسأحتفظ دائمًا بالذكريات الجميلة التي ستبقى معي إلى الأبد".

وختم رسالته بشكر جميع المعجبين الذين دعموه على مدى مسيرته الرياضية، وعبر عن امتنانه لهم، مع التطلع إلى لقاءهم مرة أخرى في المستقبل.