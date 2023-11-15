نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقطع الطريق على ليفربول ويقترب من تجديد عقد " بديل صلاح " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن صحة الأنباء التي تدور حول عدم نية النادي تجديد عقد لاعبه الألماني البارز ليروي ساني.

بايرن ميونخ يعلق على تمديد عقد ساني

ينتهي عقد ساني مع بايرن في نهاية الموسم المقبل، وترددت تقارير حول اهتمام ليفربول بالتعاقد معه، خاصةً في ظل التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فروند: "تقارير عدم نية إجراء محادثات لتجديد عقد ليروي ساني غير صحيحة.

" وأضاف: "لقد قدم ساني أداءً رائعًا مع بايرن حتى الآن، وهو أحد اللاعبين الذين نرغب في بناء مستقبل الفريق عليهم."

ويذكر أن ليروي ساني انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف عام 2020 قادمًا من مانشستر سيتي. ومنذ انضمامه، شارك في 151 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 47 هدفًا وقدم 44 تمريرة حاسمة.