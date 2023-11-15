نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يحدد أولوياته في الميركاتو وأوفا يحدد موقفه من أحد القطبين ومانشستر يونايتد يتفاوض مع صخرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السطور التالية:

مانشستر يونايتد يستهدف جواو نيفيز

وفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " على تويتر، فإن كشافة الفريق الإنجليزي سافروا إلى البرتغال خصيصًا لمشاهدة لاعب خط وسط بنفيكا جواو نيفي من أجل التعاقد

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا ينتهي عقده مع النادي البرتغالي في يونيو 2028، مع العلم أن قيمة اللاعب السوقية تبلغ نحو 20 مليون يورو.

وأشار المصدر أن إدارة النادي الإنجليزي ترى أن النجم البرتغالي الشاب سيكون بديلًا مناسبًا للاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

وشارك نيفيز هذا الموسم مع بنفيكا 16 مباراة، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

مانشستر يونايتد يراقب جان كلير توديبو

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "ذا صن"، أن المان يونايتد يرصد التعاقد مع جان كلير توديبو مدافع نيس خلال المريكاتو الشتوي القادم.

وأشار المصدر أن لاعب برشلونة السابق يقدم مستويات مميزة للغاية رفقة نيس هذا الموسم، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

وكان النادي الفرنسي قد تعاقد مع جان كلير توديبو في عام 2021 مقابل 8.5 مليون يورو قادمًا من صفوف برشلونة.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر مطالب بضم اللاعب خصوصًا في ظل غياب اللاعب ليساندرو مارتينيز للإصابة، لترميم صفوف كتيبة إريك تين هاج.



رتوش أخيرة تفصل لاعب فيوتشر من الإنضمام لصفوف الأهلي

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" خلال قناة أون تايم سبورتس: "رغبة اللاعب عمر كمال عبد الواحد حسمت إنتقاله إلى صفوف فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ونادي مودرن فيوتشر يرغب في الإستفادة من رحيل اللاعب لأن عقده اقترب من النهاية".

وتابع: "عندما رأى نادي فيوتشر أن هناك رغبة من النادي الأهلي في ضم عمر كمال واللاعب عقده اقترب من الإنتهاء وتدخل عدلي القيعي وحدث حوارات مع المدير التنفيذي لـ مودرن فيوتشر هيثم عرابي وعلاء ميهوب".

واختتم: "مودرن فيوتشر وافق على إنتقال عمر كمال إلى الأهلي، ولكن تم الإتفاق على ضم فيوتشر بعض اللاعبين من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة ولم يتم تحديد أسامي ولكن من الممكن إنضمام كريم نيدفيد، والمقابل المادي ايضًا، والأمر سينتهي قريبًا بين الناديين".

يلعب في الدوري الروسي.. الأهلي يفاوض مهاجم أجنبي جديد



وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع البوركينابي محمد كوناتي، مهاجم فريق جروزني الروسي، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وقال المصدر: "النادي الأهلي تواصل مع محمد كوناتي ووكيل أعماله، من أجل معرفة شروط اللاعب للانضمام لصفوف الفريق، بعدما أبدى مارسيل كولر المدير الفني موافقته على التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "كوناتي ينتهي عقده مع ناديه الروسي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار في حين أن قيمته التسويقية تبلغ ٢ مليون يورو".

أحمد أمين أوفا يكشف موقفه من الانضمام إلى الأهلي

وأوضح أوفا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالطبع أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي".

وتابع: "عقدي مع إنبي ممتد لموسمين وتركيزي مع الفريق في الوقت الحالي".

واختتم: "حلمي هو الانضمام لمنتخب مصر وأسعى دائمًا لهذا الهدف".

