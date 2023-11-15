نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الانجليزية تعلق على مستقبل نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تركزت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الأربعاء على جهود جيم راتكليف، المالك المستقبلي لنادي مانشستر يونايتد، في حل الأزمة الحالية بين مدرب الفريق إريك تين هاج واللاعب جادون سانشو الذي تم استبعاده.

أزمة سانشو تعود لاهتمامات الصحف الإنجليزية

عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس" بشكل يُظهر اهتمام راتكليف بالأزمة، مشيرةً إلى رغبته في حل الخلاف بين تين هاج وسانشو، الذي يعاني من استبعاده.

وأشارت إلى إصابة بيلينجهام واستبعاده من قائمة إنجلترا في التوقف الدولي الحالي.

وعلى الجانب الآخر، تناولت صحيفة "ديلي ستار" تطلعات راتكليف في تحسين علاقة تين هاج مع سانشو المستبعد.

أما صحيفة "ديلي تلجراف"، فسلطت الضوء على تأخر ماركوس راشفورد في الانضمام إلى معسكر إنجلترا لأسباب شخصية.

وفي قسم آخر، تناولت الصحيفة الأحداث الإيجابية، مثل لحظة الفرح حين اتحد لويس دياز مرة أخرى مع والده بعد مرورهما بتجربة الاختطاف.