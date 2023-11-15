عملاق الدوري الالماني يعلن اقالة مدربه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء الاستغناء عن خدمات المدير الفني أورس فيشر، على وقع سوء النتائج.

يونيون برلين يستغني عن مدربه رسميا

ولم يتمكن يونيون برلين منذ بداية الموسم الجاري من تحقيق أي فوز خلال 14 مباراة متتالية.

وأكد النادي في بيان رسمي أن "هذا قرار مشترك اتخذه رئيس النادي ديرك زينجلر وفيشر شخصيا خلال اجتماع بعد ظهر الاثنين (الماضي)".

وقال النادي إن ماركو جروتي مدرب يونيون تحت 19 عاما سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

واستلم فيشر منصب المدير الفني للفريق في يوليو/تموز 2018 وقاده إلى أول صعود له على الإطلاق إلى الدوري الألماني في عام 2019.

وفي المواسم الثلاثة الماضية، قاد فيشر يونيون برلين إلى المركز السابع والخامس والرابع، وتأهل إلى دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

كما احتل الفريق المركز الرابع بالدوري المحلي في الموسم الماضي ومن ثم تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وكان يونيون برلين قد استهل الموسم الجاري بالفوز 3 مرات: لقاء في الكأس و2 في الدوري، ثم فارق الانتصارات في المباريات الـ 14 التالية بينها 3 هزائم وتعادل في دوري أبطال أوروبا.